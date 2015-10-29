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    ​В день выборов безопасность в Турции обеспечат 385 тыс. стражей правопорядка

    В связи с этим в некоторых регионах предусматривается использование бронетехники и вертолетов

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Безопасность на парламентских выборах в Турции обеспечат 385 000 жандармов и стражей правопорядка.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение было принято министерством внутренних дел.

    Согласно решению, задание относительно обеспечения безопасности на выборах получили 255 000 сотрудников сил безопасности и 130 000 жандармов.

    Они обеспечат безопасность зданий, где созданы избирательные участки, будут нести ответственность за охрану избирательных урн и протоколов, решать проблемы, которые могут возникнуть в вопросах безопасности.

    В связи с этим в некоторых регионах предусматривается использование бронетехники и вертолетов.

    Для обеспечения безопасности избирательного процесса некоторые военные силы на западе Турции временно перенесены на восток и юго-восток страны.  

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