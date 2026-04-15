Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Дагестане затопленными остаются 129 жилых домов

    • 15 апреля, 2026
    • 10:51
    В Дагестане затопленными остаются 129 жилых домов

    В Дагестане (Россия) в результате наводнений, наблюдающихся с конца марта, затопленными остаются 129 жилых домов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По данным ведомства, также подтоплены 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципалитетах.

    В пунктах временного размещения находятся 519 человек, в том числе 177 детей.

    В МЧС сообщили, что в пяти муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.

    Дагестан Стихийные бедствия Подтопление в Дагестане
    Dağıstanda 129 yaşayış evi su altında qalmaqdadır

