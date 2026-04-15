В Дагестане затопленными остаются 129 жилых домов
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 10:51
В Дагестане (Россия) в результате наводнений, наблюдающихся с конца марта, затопленными остаются 129 жилых домов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, также подтоплены 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципалитетах.
В пунктах временного размещения находятся 519 человек, в том числе 177 детей.
В МЧС сообщили, что в пяти муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.
