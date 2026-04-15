В Дагестане затопленными остаются 129 жилых домов

В Дагестане (Россия) в результате наводнений, наблюдающихся с конца марта, затопленными остаются 129 жилых домов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, также подтоплены 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципалитетах.

В пунктах временного размещения находятся 519 человек, в том числе 177 детей.

В МЧС сообщили, что в пяти муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.