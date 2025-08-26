В Дагестане произошло землетрясение в районе аэропорта

О нас

26 августа 2025 г. 11:29
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

"В 9:30 мск (10:30 по Баку) от дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН поступила информация, что в 8:34 (9:34 по Баку) в районе аэропорта в Карабудахкентском районе на глубине 2-х км произошло землетрясение магнитудой 3,4, класс 9", - говорится в сообщении.

В главке МЧС уточнили, что подземные толчки на поверхности земли не ощущались.

Социально значимые объекты работают в штатном режиме, отмечают в МЧС.

На территории Карабудахкентского района, в 4,5 км от города Каспийска и в 16,2 км от ближайшего микрорайона Махачкалы расположен международный аэропорт "Махачкала" (Уйташ).

