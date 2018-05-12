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    В центре Тбилиси продолжается акция протеста - ФОТО

    Тбилиси. 12 мая. REPORT.AZ/ В Тбилиси продолжаются протесты в связи с антинаркотической операцией МВД Грузии 11 мая.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в акции, организованном общественным объединением "Белый шум", принимают участие более 1000 человек.

    В столице полностью перекрыто автомобильное движение на проспекте Руставели. На территорию привлечены силовые структуры.

    Сообщается, что в скором времени к акции присоединится общественное объединение "Грузинский марш".

    Участники акции требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также еще нескольких высокопоставленных лиц.

    Отметим, что обыски и задержания были связаны с расследованием деятельности наркодилеров, организовавших продажу запрещенных веществ в заведениях "Басиани" и "Галерея".

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