В центре Тбилиси продолжается акция протеста - ФОТО

Тбилиси. 12 мая. REPORT.AZ/ В Тбилиси продолжаются протесты в связи с антинаркотической операцией МВД Грузии 11 мая.

Как сообщает грузинское бюро Report, в акции, организованном общественным объединением "Белый шум", принимают участие более 1000 человек.

В столице полностью перекрыто автомобильное движение на проспекте Руставели. На территорию привлечены силовые структуры.

Сообщается, что в скором времени к акции присоединится общественное объединение "Грузинский марш".

Участники акции требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также еще нескольких высокопоставленных лиц.

Отметим, что обыски и задержания были связаны с расследованием деятельности наркодилеров, организовавших продажу запрещенных веществ в заведениях "Басиани" и "Галерея".