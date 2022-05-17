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В Брюсселе обсудили вопрос членства Грузии в ЕС

В Брюсселе обсудили вопрос членства Грузии в ЕС Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.
В регионе
17 мая 2022 г. 16:38
В Брюсселе обсудили вопрос членства Грузии в ЕС

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены перспективы получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС и вопросы углубления двустороннего сотрудничества.

В рамках визита И.Гарибашвили завтра также проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В пресс-службе альянса заявили, что совместного заявления после встречи не будет.

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