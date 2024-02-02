В Бишкеке на ТЭЦ произошла авария, есть пострадавшие

Из-за произошедшей аварии на городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в столице Кыргызстана Бишкеке - приостановлена подача горячей воды и отопления во многоквартирные дома.
Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики республики.
Отмечается, что жителям города бесперебойно подается электричество в дома.
В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан. При этом ведомство призвало население "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации".
Авария на ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля, вышло из строя оборудование. В результате пострадали трое сотрудников ТЭЦ, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
На текущий момент в Бишкеке транспорт, магазины, банки и государственные органы работают в обычном режиме. Школы переведены на онлайн-режим обучения.