В Баку пройдет заседание межправкомиссии России и Азербайджана

Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдет 26 апреля в Баку.

Заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана пройдет 26 апреля в Баку.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.

"Полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), которое состоится 26 апреля в Баку", - сказал дипломат.

По его словам, стороны рассмотрят весь комплекс вопросов нашей двусторонней экономической кооперации.

"У нас много новых интересных и перспективных проектов", - добавил Гончар.

Он напомнил, что 20-21 апреля по линии Минэнерго России организована очередная российская бизнес-миссия в Азербайджан по вопросам ТЭК.

"Необходимо отметить, что это уже третья деловая миссия в Республику – первые две состоялись в июле и ноябре 2021 года, по их итогам реализуются конкретные контрактные договоренности. Мы придаем большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению карабахских территорий, считаем данный "трек" важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации", - сказал дипломат.