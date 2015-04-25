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    ​В Астраханском заповеднике горят 50 га земли

    Сегодня во второй половине дня удалось потушить два крупных очага тлеющего камыша

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ На Обжоровском участке Астраханского заповедника горят 50 га земли.

    Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного главка МЧС.

    "Сегодня во второй половине дня удалось потушить два крупных очага тлеющего камыша, сказалась работа пожарного вертолета КА-32. Борт МЧС, прибывший накануне из Ростова-на-Дону, в течение сегодняшнего дня осуществил 56 сбросов воды. В воскресенье в 6.00 мск вертолет вновь приступит к тушению огня с воздуха", — заявили в ведомстве.

    Отмечается, что площадь пожара удалось уменьшить в 40 раз.

    Ранее стало известно, что в Бурятии возбуждено десять дел по факту возникновения лесных пожаров.

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