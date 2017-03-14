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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии. Сегодня состоится серия двусторонних и трехсторонних консультаций, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время проходит встреча делегации России с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

Сегодня стартует третья международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса. Регламент ее таков: 14 марта запланированы предварительные консультации, а 15 марта состоится пленарное заседание.