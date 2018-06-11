В Армении жители двух сел перекрыли дорогу в знак протеста

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Жители двух армянских сел - Техут и Шнох - с раннего утра перекрыли дорогу ЗАО «Техут». Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требуют трудоустройства в компании.

По словам одного из участников акции, они лишились всех видов земли – садов, пахотных земель и других, а также скотины, лесов, где они собирали грибы. И сейчас еще их лишили работы.

Еще одна участница акции отметила: «Мы взяли кредиты, но о нас никто не думает. Почему на земле, которую у нас забрали, должны работать другие люди? Дорога будет перекрыта до тех пор, пока не будут даны ответы на наши вопросы».

В феврале этого года представители компаний группы «Валлекс» распространили заявление о том, что число сотрудников ЗАО «Техут» сократится от 1190 до 300.