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В Армении замминистра юстиции подала в отставку в результате интриг

В Армении замминистра юстиции подала в отставку в результате интриг Заместитель министра юстиции Армении Сирвард Геворкян подала в отставку в связи с разногласиями и интригами внутри ведомства.
В регионе
27 сентября 2024 г. 00:13
В Армении замминистра юстиции подала в отставку в результате интриг

Заместитель министра юстиции Армении Сирвард Геворкян подала в отставку в связи с разногласиями и интригами внутри ведомства.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в социальной сети.

"Интриги победили разум. Сегодня я подала заявление об отставке с должности заместителя министра юстиции Армении. С болью и сожалением покидаю команду Министерства юстиции под руководством Григора Минасяна. Я долгие годы работала в этой системе и еще многое должна была сделать. Я хотела бы участвовать в этой ежедневной трудной, но очень важной работе", - подчеркнула она.

По словам Геворкян, она подверглась нападкам и стала жертвой интриг и манипуляций представителей обоих политических полюсов, которые действовали в своих личных интересах.

"Никакая должность или работа не может заставить меня подвергать риску моих друзей и коллег", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda nazir müavini intriqalar səbəbindən vəzifəsindən istefa verib

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