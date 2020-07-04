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В Армении за сутки COVID-19 заразились 580 человек, 8 умерли

В Армении за сутки COVID-19 заразились 580 человек, 8 умерли Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля
В регионе
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4 июля 2020 г. 11:45
В Армении за сутки COVID-19 заразились 580 человек, 8 умерли

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 580 и достигло 27,9 тысячи, еще 8 человек скончались.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В пятницу власти республики сообщали о 27 320 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 469 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 27 900 случаев коронавируса. Вылечились 15 935 пациентов. Скончались 477 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 331 пациент, проведены 120 245 тестов.

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Версия на английском языке Armenia: 580 test positive for COVID-19 per day

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