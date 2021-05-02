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В Армении за сутки число случаев COVID-19 превысило 260

В Армении за сутки число случаев COVID-19 превысило 260 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 216 863.
В регионе
2 мая 2021 г. 11:04
В Армении за сутки число случаев COVID-19 превысило 260

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 216 863.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 мая, таких случаев было 216 596. Таким образом, число выявленных за сутки новых случаев заражения составило 267.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 139 (+11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 1 020 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 199 755. На лечении находятся 11 945 человека. Общее количество проведенных тестов – 991 027.

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