В Армении возросло число преступлений с участием несовершеннолетних

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году в Армении 134 несовершеннолетних оказались на скамье подсудимых. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Национальной статистической службы Армении.

Было зарегистрировано 407 преступлений с участием несовершеннолетних, большая часть из которых были случаи с кражами, а в 2016 году в Армении было зарегистрировано 375 преступлений с участием несовершеннолетних, из которых 170 - в Ереване.

На скамье подсудимых оказалось 134 несовершеннолетних, многие из которых были обвинены в краже и хулиганстве повторно.