В Армении возбудили уголовное дело за комментарий на Facebook в адрес Пашиняна

В Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра Никола Пашиняна

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью". Оно связано с оскорбительными комментариями под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Facebook. Дело направлено в Следственный комитет", - указали в пресс-службе.

Правоохранители проводят мероприятия по выявлению автора комментария.