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В Армении возбудили уголовное дело за комментарий на Facebook в адрес Пашиняна

В Армении возбудили уголовное дело за комментарий на Facebook в адрес Пашиняна В Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра Никола Пашиняна
В регионе
22 сентября 2021 г. 22:03
В Армении возбудили уголовное дело за комментарий на Facebook в адрес Пашиняна
Никол Пашинян

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Возбуждено уголовное дело по статье 137.1 "Нанесение тяжкого оскорбления лицу, обусловленное его публичной деятельностью". Оно связано с оскорбительными комментариями под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Facebook. Дело направлено в Следственный комитет", - указали в пресс-службе.

Правоохранители проводят мероприятия по выявлению автора комментария.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanı feysbukda söyən şəxs barəsində cinayət işi açılıb, axtarışa verilib

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