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В Армении выявили первый случай COVID-19 среди заключенных

​В Армении выявили первый случай COVID-19 среди заключенных

Первый случай коронавируса выявлен в Армении среди заключенных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу глава управления информации и по связям с общественностью минюста страны Лусине Мартиросян.

"В уголовно-исполнительном учреждении "Кош" у одного из осужденных выявлено коронавирусное заболевание… Исходя из соображений безопасности проведены профилактические мероприятия, протестированы все содержащиеся в УИУ "Кош" лица, результаты у всех остальных отрицательные", - написала Мартиросян в Facebook. 

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