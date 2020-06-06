​В Армении выявили первый случай COVID-19 среди заключенных

Первый случай коронавируса выявлен в Армении среди заключенных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу глава управления информации и по связям с общественностью минюста страны Лусине Мартиросян.

"В уголовно-исполнительном учреждении "Кош" у одного из осужденных выявлено коронавирусное заболевание… Исходя из соображений безопасности проведены профилактические мероприятия, протестированы все содержащиеся в УИУ "Кош" лица, результаты у всех остальных отрицательные", - написала Мартиросян в Facebook.