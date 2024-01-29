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В Армении в прошлом году уволили 13 следователей за служебные нарушения

В Армении в прошлом году уволили 13 следователей за служебные нарушения В 2023 году из Следственного комитета Армении были уволены 13 следователей.
В регионе
29 января 2024 г. 18:50
В Армении в прошлом году уволили 13 следователей за служебные нарушения

В 2023 году из Следственного комитета Армении уволены 13 следователей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет.

Из различных отделов Следственного комитета и прокуратуры республики было получено около 1 200 сообщений о нарушениях уголовно-процессуального производства, допущенных следователями. На основе этих сообщений проведены 83 проверки.

На их основе дисциплинарная комиссия Следственного комитета рассмотрела личные дела 67 следователей. 13 из них были освобождены от должности, 47 – получили строгий выговор, трое – выговор, четверо – понижение в должности или звании.

Сравнение с 2022 годом показывает, что при схожем числе ходатайств количество наказаний выросло почти вдвое.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsindən ötən il 13 müstəntiq qovulub

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