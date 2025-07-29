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В Армении конфискуют участок земли компании, принадлежащей главе Союза армян РФ

В Армении конфискуют участок земли компании, принадлежащей главе Союза армян РФ Антикоррупционный суд Армении решил изъять в пользу общины Ереван участок на Северном проспекте у компании "Согласие Армения", которая принадлежит главе Союза армян России Аре Абрамяну.
В регионе
29 июля 2025 г. 12:32
В Армении конфискуют участок земли компании, принадлежащей главе Союза армян РФ

Антикоррупционный суд Армении решил изъять в пользу общины Ереван участок земли на Северном проспекте у компании "Согласие Армения", которая принадлежит главе Союза армян России Аре Абрамяну.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Решение от 25 июля, принятое на основе иска Генпрокуратуры, опубликовано на сайте судебной информации Datalex.am. Суд постановил прекратить право собственности компании на участок площадью более 2 800 кв. метров, признать недействительной его государственную регистрацию и вернуть участок общине Ереван.

Ранее, в марте 2024 года, суд в рамках обеспечительной меры запретил компании совершать действия, которые могли бы привести к смене собственника незастроенного земельного участка на ул. Арами, 32. Запрет будет действовать до исполнения решения суда, после чего утратит силу. По данным прокуратуры, участок — территория бывшего универмага "Детский мир" — был приватизирован с нарушением закона.

В компании считают, что иск направлен на лишение их законного права собственности, что противоречит конституции страны. Решение вступает в силу через месяц после публикации и подлежит принудительному исполнению в случае отказа от добровольного выполнения.

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