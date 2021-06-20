В Армении раздают деньги избирателям, есть задержанные

В управление полиции Масисского района Армении поступила оперативная информация о том, что двое человек достигли предварительной договоренности с жителями села Норамарг в поддержку одного из избирательных блоков на досрочных парламентских выборах и выдали

В управление полиции Масисского района Армении поступила оперативная информация о том, что двое человек достигли предварительной договоренности с жителями села Норамарг в поддержку одного из избирательных блоков на досрочных парламентских выборах и выдали им взамен деньги.

Как передает Report, об этом сообщает News.am .

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейских были получены данные о том, что указанные лица раздавали среди населения села Норамарг деньги в размере от 15 000 до 20 000 драмов для обеспечения голосов за один из блоков.

В рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, указанные лица были задержаны, один из которых арестован.