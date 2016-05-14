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    ​В Армении протестующие попытались проникнуть на «дачу» президента страны

    Полицейские перекрыли им дорогу

    Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ В Ереване участники акции протеста попытались пройти на территорию, известную как «дача» президента страны Сержа Саргсяна, но полиция перекрыла им дорогу.

    Как передает Report со ссылкой на «Кавказский узел», к месту проведения акции инициативной группы «Мы — хозяева страны!» власти стянули полицию и спецназ.

    Участники потребовали отставки министров обороны и иностранных дел, транзакций в бюджет от олигархов, а также отказа от ввода миротворцев в непризнанный Нагорных Карабах.

    От проспекта Баграмяна митингующие двинулись к перекрестку улиц Прошяна и Демирчяна, где расположен вход на территорию, относящуюся к предназначенным для руководства страны особнякам — так называемым правительственным дачам.

    Полицейские сопровождали демонстрантов, но затем перекрыли им дорогу. Участники акции дали 15 минут для того, чтобы Саргсян вышел к ним и выслушал их требования. Президент к активистам не вышел, и они в сопровождении силовиков направились шествием на площадь Свободы.

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