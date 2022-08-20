О нас

В Армении присвоены деньги, предназначенные для солдат

В Армении присвоены деньги, предназначенные для солдат В Армении арестован 32-летний мужчина, который обманным путем заполучил от разных граждан деньги, предназначенные для солдат.
В регионе
20 августа 2022 г. 05:53
В Армении присвоены деньги, предназначенные для солдат

В Армении арестован 32-летний мужчина, который обманным путем заполучил от разных граждан деньги, предназначенные для солдат.

Как передает Report, об этом сообщает Следственный комитет страны.

Задержанный в период с 1 августа 2020 года по 4 сентября 2021 года звонил различным гражданам, представлялся журналистом или сотрудником различных ведомств.

В общей сложности, он получил от граждан около 11 миллионов драм (порядка 27 тысяч долларов США), предназначенных для солдат, проходящих службу в воинских частях.

Против него выдвинуты обвинения по статьям УК Армении о мошенничестве и отмывании денег.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsgərlər üçün nəzərdə tutulan pullar mənimsənilib, həbs edilən var

Самое важное

Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi