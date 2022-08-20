В Армении присвоены деньги, предназначенные для солдат

В Армении арестован 32-летний мужчина, который обманным путем заполучил от разных граждан деньги, предназначенные для солдат.

В Армении арестован 32-летний мужчина, который обманным путем заполучил от разных граждан деньги, предназначенные для солдат.

Как передает Report, об этом сообщает Следственный комитет страны.

Задержанный в период с 1 августа 2020 года по 4 сентября 2021 года звонил различным гражданам, представлялся журналистом или сотрудником различных ведомств.

В общей сложности, он получил от граждан около 11 миллионов драм (порядка 27 тысяч долларов США), предназначенных для солдат, проходящих службу в воинских частях.

Против него выдвинуты обвинения по статьям УК Армении о мошенничестве и отмывании денег.