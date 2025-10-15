В Армении после стрельбы задержаны семь человек, в том числе сын экс-депутата

В Армении семь человек, включая сына экс-депутата Национального собрания Аркадия Амбарцумяна (известного как Аркадий "Держава"), задержаны по делу о стрельбе в городе Спитаке.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел 14 октября. Примерно в 20:30 полицейские получили оперативные сведения о том, что между группой граждан вспыхнула ссора, в ходе которой прозвучали выстрелы.

По данному факту инициировано уголовное производство.