В Армении погиб военнослужащий, задержан его сослуживец

Армянский военнослужащий - рядовой Мовсес Тадевосян (2003 года рождения) получил огнестрельное ранение в голову на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области.

Армянский военнослужащий - рядовой Мовсес Тадевосян (2003 года рождения) получил огнестрельное ранение в голову на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, инцидент произошел 31 декабря.

Пресс-служба оборонного ведомства Армении сообщило, что по пути в больницу военнослужащий скончался. В результате оперативных действий, проведенных по факту инцидента, задержан сослуживец Тадевосяна. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.