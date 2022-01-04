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В Армении погиб военнослужащий, задержан его сослуживец

В Армении погиб военнослужащий, задержан его сослуживец Армянский военнослужащий - рядовой Мовсес Тадевосян (2003 года рождения) получил огнестрельное ранение в голову на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области.
В регионе
4 января 2022 г. 10:48
В Армении погиб военнослужащий, задержан его сослуживец
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Армянский военнослужащий - рядовой Мовсес Тадевосян (2003 года рождения) получил огнестрельное ранение в голову на одном из боевых постов в Вайоцдзорской области.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, инцидент произошел 31 декабря.

Пресс-служба оборонного ведомства Армении сообщило, что по пути в больницу военнослужащий скончался. В результате оперативных действий, проведенных по факту инцидента, задержан сослуживец Тадевосяна. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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