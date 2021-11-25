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В Армении по делу о смерти солдата-срочника задержан его сослуживец

В Армении по делу о смерти солдата-срочника задержан его сослуживец По делу о смерти солдата-срочника Сурена Аветисяна задержан его сослуживец.
В регионе
25 ноября 2021 г. 16:27
В Армении по делу о смерти солдата-срочника задержан его сослуживец

По делу о смерти солдата-срочника Сурена Аветисяна задержан его сослуживец.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в 14:50 на боевой позиции, находящейся в зоне охранения одной из воинских частей, был обнаружен военнослужащий-срочник ВС Армении, рядовой Сурен Романович Аветисян с огнестрельным ранением в области головы. По дороге в больницу, он скончался.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что сослуживец Аветисяна нарушил правила обращения с оружием.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 373 (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.

Предварительное следствие продолжается.

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