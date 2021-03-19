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В Армении от коронавируса умерли 19 человек за сутки

В Армении от коронавируса умерли 19 человек за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 182 056
В регионе
19 марта 2021 г. 11:11
В Армении от коронавируса умерли 19 человек за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 182 056. Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 18 марта, таких случаев было 181 165. Число выявленных случаев заражения за сутки – 891.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 320 человек (плюс 19 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 851 (плюс 3 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia reports 19 coronavirus deaths
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir gündə 19 nəfər COVID-19-dan ölüb

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