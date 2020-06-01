В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 - в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.

По его словам, врачам пока не удается резко снизить число тяжелых и крайне тяжелых случаев.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9 492 человек, 3 402 излечились и 139 скончались.