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    В Армении мужчина повесился через сутки после самоубийства своего отца

    Через сутки после самоубийства 60-летнего Месропа Аламяна также повесился его 34-летний сын

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Армении мужчина повесился через сутки после самоубийства своего отца. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, самоубийства произошли в Арагацотнской области Армении.

    Вечером 8 февраля в полицейский отдел из больницы Арагацотна поступил сигнал о том, что в доме в селе Хнаберд обнаружено тело  60-летнего Месропа Аламяна. Согласно предварительным данным, мужчина повесился в хлеву.

    9 февраля поступил сигнал о том, что в том же доме в селе Хнаберд обнаружено еще одно тело. Выяснилось, что повесился сын Месропа Аламяна, 34-летний Дереник Аламян. У молодого человека остались двое детей.

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