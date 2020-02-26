В Армении десятки людей госпитализированы с подозрением на коронавирус

С 24 января в Армении были госпитализированы 36 человек с подозрением на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил глава инспекционного органа здравоохранения и труда при правительстве Армении Акоп Авакян.

По его словам, прибывающим в Армению гражданам не только измеряют температуру. "Помимо этого мы проводим внешний осмотр. Температуры может не быть, или человек может специально выпить лекарство, чтобы снизить температуру, но есть другие признаки. Очевидные признаки можно распознать. Мы сотрудничаем также с СНБ и МИД и знаем, что будут пассажиры из опасных стран, по их части заранее заполняются адресные карты", - сказал он.