Президенты Турции и России обсудили двухсторонние и региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Турция довольна астанинским процессом по урегулированию сирийского кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом сказал президент Турции Реджеб Эрдоган.

По словам Эрдогана, на встрече обсудили астанинский процесс, ситуации в Сирии, зоны де-эскалации, а также необходимость сосредоточения внимание на укреплениях мер доверия. Также президент Турции подчеркнул важность совместных усилий после проведения референдума курдской администрацией на севере Ирака.

“Курдская региональная администрация провела референдум. Это привело к кризису в регионе. Референдум незаконен. Региональная администрация совершила ошибку. Мы должны предотвратить шаги, которые приведут к еще большим последствиям.”

Президент России Владимир Путин назвал договоренности по Сирии общим успехом двух стран.

“Эти договоренности наш общий успех. Успех нашего друга Эрдогана, так как он один из инициаторов этого процесса. Прекращена братоубийственная война. Подтверждена готовность создания 4 зон де-эскалации. Работа была непростой как для Сирии, так и стран гарантов урегулирования конфликта.”

В вопросе недавно прошедшего референдума в Ираке В.Путин отметил, что позиция России по территориальной целостности Ирака принципиальна и изложена в заявлении МИДа.

По слова главы России страны должны и впредь продолжать по линии МИД и военных служб координацию действий.

В.Путин также отметил рост товарооборота между двумя странами.

“За первые полгода товарооборот вырос на 31.5 процент. Число российских туристов увеличилось в 11 раз, более 2.5 миллионов людей.”

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что представителя минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте.

*** 22:24

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа.

Как передает Report со ссылкой на "Gazeta.ru", в настоящее время идет беседа в расширенном составе.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган решили сверить часы по Сирии.

По завершении переговоров Путин и Эрдоган сделают совместное заявление для прессы.

*** 20:51

Началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча проходит в президентской резиденции в Бештепе.

Согласно информации, главы государств обсудят "референдум" в Ираке, ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, президенты коснутся проекта "Турецкий поток", проекта строительства АЭС "Аккую" и пр. вопросов.

После встречи главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Отметим, что сегодня начался рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию.