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В Амурской области разбился вертолет, погибли четыре человека

В Амурской области разбился вертолет, погибли четыре человека Вертолет Robinson R-66 в Тындинском районе Амурской области потерпел крушение. На борту находились пилот и три пассажира, которые по предварительным данным, погибли.
В регионе
21 июня 2024 г. 11:06
В Амурской области разбился вертолет, погибли четыре человека

Вертолет Robinson R-66 в Тындинском районе Амурской области потерпел крушение. На борту находились пилот и три пассажира, которые по предварительным данным, погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в экстренных службах.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Следственном комитете сообщили о том, что вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината и должен был приземлиться в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту вертолет не прибыл, а затем было получено оповещение аварийного радиомаяка.

10.34

В Амурской области потерпел крушение вертолет Robinson R-66, на борту находились четыре человека - пилот и пассажиры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете России.

В связи с инцидентом заведено уголовное дело. Информация о пострадавших уточняется.

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