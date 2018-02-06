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    В Африне уничтожено 970 террористов

    В 18-й день операции было обезврежено 23 террориста ИГИЛ и сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В результате операции "Оливковая ветвь", проведенной турецкой армии в сирийском регионе Африн было уничтожено 970 террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Было отмечено, что в 18-й день операции было обезврежено 23 террориста сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG, в том числе ИГИЛ.

    Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января этого года. 

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