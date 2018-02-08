В Африне погибли еще двое турецких солдат

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В сирийском регионе Африн погибли еще двое турецких солдат.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Аль-Маски на юго-западе района Бюльбюль в Африне. Боевики террористической ИГИЛ и сирийских крыльев РПК - PYD и YPG, на данной территории атаковали позиции турецких военных. Они же, в свою очередь открыли ответный огонь. В результате нападения погибли двое солдат турецкой армии.

Отметим, что Вооруженные силы Турции 20 января совместно со Свободной сирийской армией начали в Африне операцию "Оливковая ветвь".