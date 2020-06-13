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В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении

​В Афганистане не менее восьми человек погибли при нападении

По меньшей мере восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в провинции Хост на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал 1TV News.

Согласно заявлению местной полиции, нападение произошло накануне вечером в округе Алишер, жертвами стали восемь человек.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

Ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на пост служб безопасности в афганской провинции Гор в центральной части страны. 

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