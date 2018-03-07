В Адане задержаны 13 подозреваемых в подготовке нападения на консульство США

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Адана задержаны 13 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых в подготовке нападения на консульство США.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, отдел по борьбе с терроризмом управления полиции г.Адана 7 марта провел антитеррористическую операцию.

В результате операции были задержаны 13 террористов, из которых 12 – граждане Сирии.

Отметим, что 5 марта после информации об угрозе теракта, распространенной посольством США в Турции, в Анкаре была проведена операция против террористов ИГ и 12 человек задержаны.

В турецком городе Самсун были задержаны 4 человека, подозреваемые в подготовке нападения на консульство США.

5 марта посольство США в Турции на 1 день приостановило работу, объяснив это мерами безопасности. Сегодня ожидается восстановление работы посольства.