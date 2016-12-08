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    В 16 провинциях Турции проведены операции против членов FETÖ

    Среди лиц, в отношении которые выдана санкция на арест, есть имам Турции, имам Стамбула и имам безопасности FETÖ

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В 16 провинциях Турции проведены операции против террористической организации FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в операциях участвовали 100 отрядов, состоящих из сотрудников полиции. 

    Согласно информации, операции проводились по 66 адресам, целью операций было задержание 58 человек, находящихся в розыске. 

    Среди лиц, в отношении которые выдана санкция на арест, есть "имам Турции", "имам Стамбула" и "имам безопасности".

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