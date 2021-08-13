О нас
Report Georgia
Аудио новости

УВКПЧ: Армения должна прекратить запугивать защитников прав нацменьшинств

УВКПЧ: Армения должна прекратить запугивать защитников прав нацменьшинств Армения должна прекратить запугивание правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав национальных меньшинств.
В регионе
13 августа 2021 г. 13:02
УВКПЧ: Армения должна прекратить запугивать защитников прав нацменьшинств

"Армения должна прекратить запугивание правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав национальных меньшинств".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что Султанян преследуется за то, что поднимает вопросы прав нацменьшинств в Армении и выступает за защиту прав езидов, как этнической группы, живущей на территории Армении с конца 19-го века.

"Мы призываем Армению снять уголовные обвинения, которые, по всей видимости, предназначены для запугивания Султаняна и других, борющихся за права национальных меньшинств. Эти обвинения могут оказывать сдерживающее воздействие на других правозащитников, в особенности на молодежь", - сказано в документе. При этом отмечается, что деятельность С. Султаняна основывается на международное право на свободу выражения мнения.

В нем также говорится о том, что Сашик Султанян - активист и бывший сотрудник Управления по делам национальных меньшинств. Он является главой Езидского центра по правам человека.

В ноябре прошлого года Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело. Причина - интервью Yezidinews.am, где он рассказал о проблемах, с которыми езиды сталкиваются в Армении. Дело передано в суд 4 августа, и в случае признания виновным, Султаняну грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке OHCHR: Armenia must drop intimidating criminal charges against minority rights activists

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi