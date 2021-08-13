УВКПЧ: Армения должна прекратить запугивать защитников прав нацменьшинств

Армения должна прекратить запугивание правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав национальных меньшинств.

"Армения должна прекратить запугивание правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав национальных меньшинств".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что Султанян преследуется за то, что поднимает вопросы прав нацменьшинств в Армении и выступает за защиту прав езидов, как этнической группы, живущей на территории Армении с конца 19-го века.

"Мы призываем Армению снять уголовные обвинения, которые, по всей видимости, предназначены для запугивания Султаняна и других, борющихся за права национальных меньшинств. Эти обвинения могут оказывать сдерживающее воздействие на других правозащитников, в особенности на молодежь", - сказано в документе. При этом отмечается, что деятельность С. Султаняна основывается на международное право на свободу выражения мнения.

В нем также говорится о том, что Сашик Султанян - активист и бывший сотрудник Управления по делам национальных меньшинств. Он является главой Езидского центра по правам человека.

В ноябре прошлого года Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело. Причина - интервью Yezidinews.am, где он рассказал о проблемах, с которыми езиды сталкиваются в Армении. Дело передано в суд 4 августа, и в случае признания виновным, Султаняну грозит от трех до шести лет лишения свободы.