Утвержден состав комитета Госдумы России по делам СНГ

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Утвержден состав комитета Госдумы седьмого созыва по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в состав комитета вошли 12 депутатов.

Председателем комитета стал депутат от КПРФ Леонид Калашников, а первым заместителем председателя комитета - Константин Затулин.

Большее количество мест заняли представители от партии "Единая Россия", среди которых Виктор Володацкий, Константин Затулин, Юрий Мищеряков, Иван Белеков, Ирек Зиннуров, Артем Кавинов, Умахан Умаханов.

КПРФ представляют три депутата: Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, а также председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Павел Шперов - единственный представитель от ЛДПР.