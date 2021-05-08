Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни.

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

"Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что Лигачев – советский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - "Борис, ты не прав".