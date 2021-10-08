Украинский депутат найден мертвым в такси

В Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной Рады Антон Поляков, до этого исключенный из партии "Слуга народа". Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте национальной полиции.

В Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной Рады Антон Поляков, до этого исключенный из партии "Слуга народа". Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте национальной полиции.

По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси. Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но те констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника.

"Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", — уточнили в пресс-службе полиции.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.