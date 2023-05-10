Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров Guarani

Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд.
Как передает Report, об этом пишет бразильский журнал Tecnologia & Defesa.
"В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении издания.
Как сообщается, запрос на покупку был передан Минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины. Отмечается, что бронеавтомобили должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации мирных жителей и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали. По данным журнала, покупка должна оплачиваться союзниками Бразилии и Украины, а также предусматривать гарантию, что они будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.