Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров Guarani

Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд.

Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд.

Как передает Report, об этом пишет бразильский журнал Tecnologia & Defesa.

"В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении издания.

Как сообщается, запрос на покупку был передан Минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины. Отмечается, что бронеавтомобили должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации мирных жителей и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали. По данным журнала, покупка должна оплачиваться союзниками Бразилии и Украины, а также предусматривать гарантию, что они будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.