Украина построит энергоблок на Ровенской АЭС по американской технологии

Пятый энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1100 МВт будет построен по технологии АР1000 американской компании Westinghouse.

Пятый энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1100 МВт будет построен по технологии АР1000 американской компании Westinghouse.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба компании "Энергоатом", являющейся оператором украинских АЭС.

"Блок мощностью 1100 МВт будет строиться по новейшей американской технологии АР1000 компании Westinghouse",- говорится в сообщении, опубликованном на странице "Энергоатома" в Facebook.

В компании заявили, что уже выполнены некоторые подготовительные работы. "Проведен анализ имеющегося и перспективного использования водных ресурсов района расположения АЭС, анализ имеющихся инфраструктур Ровенской АЭС и межсистемных связей западного региона энергосистемы Украины", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. "Энергоатом уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который планируется завершить к 2029 году. Следующим энергоблоком, который построит компания, станет блок №5 Ровенской АЭС. Его ввод в эксплуатацию должен состояться в 2032 году", - заявили в компании.