Украина получила очередной транш от МВФ

Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Транш от МВФ [в размере] $880 млн. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования", - написал он в Telegram-канале.
По словам премьера, средства "помогут улучшить приоритетные бюджетные расходы и поддержат макрофинансовую стабильность". Шмыгаль также добавил, что Киев готовится к следующему просмотру программы финансирования.
Договоренность о выделении Украине этого транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что в стране "наблюдается положительная динамика уверенного роста" экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".