Украина получила очередной транш от МВФ

Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).

Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Транш от МВФ [в размере] $880 млн. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования", - написал он в Telegram-канале.

По словам премьера, средства "помогут улучшить приоритетные бюджетные расходы и поддержат макрофинансовую стабильность". Шмыгаль также добавил, что Киев готовится к следующему просмотру программы финансирования.

Договоренность о выделении Украине этого транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что в стране "наблюдается положительная динамика уверенного роста" экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".