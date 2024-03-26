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Украина получила очередной транш от МВФ

Украина получила очередной транш от МВФ Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).
В регионе
26 марта 2024 г. 14:03
Украина получила очередной транш от МВФ

Киев получил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Транш от МВФ [в размере] $880 млн. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования", - написал он в Telegram-канале.

По словам премьера, средства "помогут улучшить приоритетные бюджетные расходы и поддержат макрофинансовую стабильность". Шмыгаль также добавил, что Киев готовится к следующему просмотру программы финансирования.

Договоренность о выделении Украине этого транша была достигнута в феврале. Фонд тогда выразил мнение, что в стране "наблюдается положительная динамика уверенного роста" экономики. При этом в организации признали, что прогноз развития экономики Украины на текущий год остается "крайне неопределенным".

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