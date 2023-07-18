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У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова

У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова Сотрудники правоохранительных органов задержали у мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова.
В регионе
18 июля 2023 г. 10:56
У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова

Сотрудники правоохранительных органов задержали у мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что его доставили в отделение полиции для дачи показания.

Между тем, Telegram-каналы Baza и Shot сообщают, что задержанный - 37-летний выходец из Читы. Его задержали после того, как он бросил в здание мавзолея коктейль Молотова, бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

На мужчину составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

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Версия на английском языке Man holding Molotov cocktail detained near Lenin mausoleum

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