У Мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова

Сотрудники правоохранительных органов задержали у мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали у мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с коктейлем Молотова.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что его доставили в отделение полиции для дачи показания.

Между тем, Telegram-каналы Baza и Shot сообщают, что задержанный - 37-летний выходец из Читы. Его задержали после того, как он бросил в здание мавзолея коктейль Молотова, бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

На мужчину составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции.