Тяжелое ДТП в Краснодарском крае РФ, есть погибшие

Два человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и почтового фургона в Новокубанском районе Краснодарского края.

Два человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и почтового фургона в Новокубанском районе Краснодарского края.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло рядом с въездом в станицу Бесскорбную на дороге Армавир - Отрадная.

"Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, выехал на обочину, его занесло, мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном марки Луидор, который двигался во встречном направлении", - отметили в пресс-службе УГИБДД по Кубани.

29-летний водитель и 40-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте, также пострадал пассажир фургона.