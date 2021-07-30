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Туркменистан заработал 32 млн долларов от экспорта нефтепродуктов в Грузию

Туркменистан заработал 32 млн долларов от экспорта нефтепродуктов в Грузию От экспорта нефтепродуктов в Грузию за три месяца текущего года Туркменистан заработал 32 млн долларов США.
В регионе
30 июля 2021 г. 10:33
Туркменистан заработал 32 млн долларов от экспорта нефтепродуктов в Грузию

От экспорта нефтепродуктов в Грузию за три месяца текущего года Туркменистан заработал 32 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Туркменбашинского комплекса НПЗ, об этом список самых крупных поставщиков автомобильного бензина и дизельного топлива в первом квартале 2021 года опубликовал информационное агентство "Business Media Georgia".

По данным издания, Туркменистан, импортировавший за три месяца нефтепродуктов на 32 млн долларов, возглавляет рейтинг самых крупных поставщиков в Грузию.

В частности, по данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, за шесть месяцев бизнесмены закупили в Туркменистане почти 122,6 тыс. тонн нефтепродуктов, это на 72,3 тыс. тонн больше, чем за тот же период прошлого года.

По сравнению с 2019 годом объемы поставок выросли почти в 3 раза.

Как отмечает портал ТКНПЗ, в первой половине этого года на Туркменбашинском и Сейидинском нефтеперерабатывающих заводах в общей сложности произведено почти 930 тыс. тонн автомобильного бензина и более 800 тыс. тонн дизельного топлива различных марок.

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