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Туркменистан увеличил добычу и экспорт природного газа

Туркменистан увеличил добычу и экспорт природного газа За восемь месяцев этого года объемы добычи природного и попутного газа в Туркменистане превысили 55 миллиардов кубометров. Это на 10,4 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период прошлого года.
В регионе
17 сентября 2021 г. 09:45
Туркменистан увеличил добычу и экспорт природного газа

За восемь месяцев этого года объемы добычи природного и попутного газа в Туркменистане превысили 55 миллиардов кубометров. Это на 10,4 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report, увеличение добычи природного газа в значительной степени обусловлено ростом спроса на "голубое топливо" на мировых рынках. Так, Туркменистан экспортировал почти 31 миллиард кубометров газа, что на 8,3 миллиарда кубометров больше, чем в январе-августе 2020 года.

Основным импортером туркменского газа является Китай. По газопроводу Центральная Азия – Китай поставляется 40 миллиардов кубометров туркменского газа в год, а его общая пропускная способность составляет 55 миллиардов кубометров. С момента запуска этой энергетической магистрали с месторождений Туркменистана экспортировано в КНР более 300 миллиардов кубометров товарного газа.

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Версия на английском языке Turkmenistan increases natural gas production & export

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