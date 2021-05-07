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Туркменистан и Китай обсудили перспективы межгосударственного диалога

Туркменистан и Китай обсудили перспективы межгосударственного диалога В ходе состоявшегося затем разговора собеседники обсудили перспективы туркмено-китайского сотрудничества, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе
В регионе
7 мая 2021 г. 10:52
Туркменистан и Китай обсудили перспективы межгосударственного диалога

Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как сообщает Report, в начале беседы Си Цзиньпин ещё раз выразил туркменскому лидеру глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова искреннего сочувствия от имени всего китайского народа.

Поблагодарив Председателя КНР за соболезнования, Президент Туркменистана подчеркнул, что высоко ценит оказываемую поддержку и дорожит тем, что в эти трудные дни народ Китая и его лидер разделяют глубокую скорбь и горечь утраты.

В ходе состоявшегося затем разговора собеседники обсудили перспективы туркмено-китайского сотрудничества, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной повестки дня.

Лидеры двух стран Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин констатировали достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога, выразив заинтересованность Туркменистана и Китая в наращивании продуктивного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах с учётом накопленного богатого опыта успешного партнёрства и имеющегося потенциала.

Высоко оценив отношения с Китайской Народной Республикой, являющейся одним из крупных экономических партнеров Туркменистана, глава государства отметил, что Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию двусторонних связей, которые традиционно основываются на принципах равноправия, взаимоуважения и обоюдного соблюдения интересов.

В числе ключевых направлений сотрудничества названы торгово-экономическая сфера, транспорт и связь, текстильная и химическая промышленность и многие другие области, где сложение усилий видится наиболее перспективным.

Приоритетным направлением двустороннего экономического взаимодействия назван нефтегазовый сектор, где уже реализован ряд крупных совместных проектов, в первую очередь, успешно эксплуатируемый газопровод Туркменистан-Китай, по которому осуществляются поставки туркменского природного газа в КНР.

Была также отмечена необходимость расширения связей в гуманитарной сфере, в частности, по линии науки, образования, культуры в области спорта и туризма, развитие которых выступает одним из приоритетных векторов проводимой обоими лидерами государственной политики.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что межгосударственный диалог дополняется плодотворным взаимодействием двух стран в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН. Как подчёркивалось, Туркменистан намерен и далее продолжать сотрудничество в этом направлении.

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