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Туркменистан и ЕС провели заседание совместного комитета по сотрудничеству

Туркменистан и ЕС провели заседание совместного комитета по сотрудничеству "Туркменистан - Европейский Союз" провели свое 20-е заседание в режиме видеоконференции.
В регионе
22 октября 2021 г. 11:19
Туркменистан и ЕС провели заседание совместного комитета по сотрудничеству

"Туркменистан - Европейский Союз" провели свое 20-е заседание в режиме видеоконференции.

Как сообщает Report, на встрече были представлены текущие макроэкономические показатели ЕС и Туркменистана, рассмотрены вопросы взаимной торговли и организации ее процессов, взаимодействия в области транспорта и энергетики, контакты между бизнес-структурами и другие аспекты. Большое внимание стороны уделили сотрудничеству в области прав человека.

От ЕС в данном заседании приняли участие представители Европейской службы внешних связей во главе с руководителем управления по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люком Девинем.

Туркменскую делегацию возглавил министр финансов и экономики, а также национальный координатор международной технической помощи ЕС Мухамметгелди Сердаров. В нее вошли представители МИД, минздрава, минобразования, минэнерго, министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты населения, ТПП и Союза промышленников и предпринимателей, госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменефть», Агентства транспорта и коммуникаций и др.

В ходе обмена мнениями и актуальной информацией, высказывалась встречная готовность к активизации сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, экологии и высоких технологий, отмечалась возможность нарастить взаимный товарооборот.

Конкретные предложения были озвучены по развитию взаимоотношений в бизнес-среде и расширению коммерческих связей, реализации инвестиционных проектов.

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