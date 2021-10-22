Туркменистан и ЕС провели заседание совместного комитета по сотрудничеству

"Туркменистан - Европейский Союз" провели свое 20-е заседание в режиме видеоконференции.

"Туркменистан - Европейский Союз" провели свое 20-е заседание в режиме видеоконференции.

Как сообщает Report, на встрече были представлены текущие макроэкономические показатели ЕС и Туркменистана, рассмотрены вопросы взаимной торговли и организации ее процессов, взаимодействия в области транспорта и энергетики, контакты между бизнес-структурами и другие аспекты. Большое внимание стороны уделили сотрудничеству в области прав человека.

От ЕС в данном заседании приняли участие представители Европейской службы внешних связей во главе с руководителем управления по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Люком Девинем.

Туркменскую делегацию возглавил министр финансов и экономики, а также национальный координатор международной технической помощи ЕС Мухамметгелди Сердаров. В нее вошли представители МИД, минздрава, минобразования, минэнерго, министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды, труда и социальной защиты населения, ТПП и Союза промышленников и предпринимателей, госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменефть», Агентства транспорта и коммуникаций и др.

В ходе обмена мнениями и актуальной информацией, высказывалась встречная готовность к активизации сотрудничества в области торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, экологии и высоких технологий, отмечалась возможность нарастить взаимный товарооборот.

Конкретные предложения были озвучены по развитию взаимоотношений в бизнес-среде и расширению коммерческих связей, реализации инвестиционных проектов.