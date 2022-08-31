Туркменистан доставил в Китай крупную партию солодкового корня по мультимодальному маршруту

Туркменская компания Bir Kuwwat в партнерстве с китайской Shanxi Investment Group International Logistics Co Ltd обеспечила перевозку 850 тонн солодкового корня из Туркменистана в Китай по мультимодальному маршруту.

Туркменская компания Bir Kuwwat в партнерстве с китайской Shanxi Investment Group International Logistics Co Ltd обеспечила перевозку 850 тонн солодкового корня из Туркменистана в Китай по мультимодальному маршруту.

Как сообщает Report, груз был отправлен из Туркменабада и сначала доставлен в Международный морской порт города Туркменбаши. Далее морским путем его перевезли до казахстанского Актау. Оттуда железнодорожным транспортом груз пересек пограничную станцию Хоргос в КНР и следом прибыл в пункт назначения – город Сиань.

Среднее время в пути по использованному для перевозки мультимодальному коридору составляет 15-20 суток от даты отправки, что стало возможно благодаря задействованию транспортных возможностей Туркменистана и Китая с использованием автомобильного, морского и железнодорожного транспорта.

Железнодорожный состав из 42 контейнеров, прибывший в Китай 31 августа, перевозил туркменский солодковый корень, произведенный на Агропромышленном комплексе «Буян» имени С.А.Ниязова.

Доставившая груз туркменская компания Bir Kuwwat успешно оказывает широкий спектр услуг по организации транспортировки грузов как в пределах Туркменистана, так и в страны СНГ, ЕС и Юго-Восточной Азии.