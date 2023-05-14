Турецкий политолог: Оппоненты Эрдогана намного слабее его

Оппоненты Эрдогана намного слабее него.

Оппоненты Эрдогана намного слабее его.

Об этом сказал анкаринскому бюро Report редактор анкаринской редакции турецкой газеты Yeni Akit, политолог Мухаммет Кутлу, комментируя проходящие в Турции президентские и парламентские выборы.

Политолог подчеркнул, что сегодняшние президентские и парламентские выборы имеют большое значение для Турции и мира.

По мнению Кутлу, высока вероятность того, что Запад поддержит оппозицию в ходе последнего избирательного процесса в Турции: “Мы не забыли высказывание Джозефа Байдена за несколько месяцев до его избрания президентом о том, что они могут свергнуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана без переворота, при сильной поддержке оппозиции. Глобальная мафия, которая управляет попытками государственного переворота в Турции со стороны FETÖ, чьи силы состредоточены в США и Великобритании, и в этот раз продолжает попытки дестабилизировать нашу страну, расчленить Турцию руками оппозиции.

Всем нам хорошо известно, что именно вмешательством иностранных сил был преодолен 72-часовой кризис, вызванный протестами лидера İYİ Parti Мерал Акшенер, входящей в состав “Народного альянса”, единый кандидат которого был избран после предвыборного визита лидера CHP Кемаля Кылычдароглу в США и Англию. Большая часть общественности также расценивает обещание единого кандидата Альянса принести в страну ”300 миллиардов чистых инвестиций " как его неопытность и показатель управления извне”.

Мухаммет Кутлу отметил, что плодотворная деятельность Реджепа Тайипа Эрдогана по укреплению Турции неоспорима: “В такой ситуации, намного слабее выглядят оппоненты президента Эрдогана, посвятившего себя развитию независимой, не склоняющейся перед внешними силами Турции, которая может сказать свое слово в мировом масштабе. В частности, проигравшим является Кемаль Кылычдароглу, который “поставил” братский Азербайджан за пределы проекта "Шелковый путь", турецкого мира».