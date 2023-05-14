Турецкий политолог: Оппоненты Эрдогана намного слабее его

Оппоненты Эрдогана намного слабее его.
Об этом сказал анкаринскому бюро Report редактор анкаринской редакции турецкой газеты Yeni Akit, политолог Мухаммет Кутлу, комментируя проходящие в Турции президентские и парламентские выборы.
Политолог подчеркнул, что сегодняшние президентские и парламентские выборы имеют большое значение для Турции и мира.
По мнению Кутлу, высока вероятность того, что Запад поддержит оппозицию в ходе последнего избирательного процесса в Турции: “Мы не забыли высказывание Джозефа Байдена за несколько месяцев до его избрания президентом о том, что они могут свергнуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана без переворота, при сильной поддержке оппозиции. Глобальная мафия, которая управляет попытками государственного переворота в Турции со стороны FETÖ, чьи силы состредоточены в США и Великобритании, и в этот раз продолжает попытки дестабилизировать нашу страну, расчленить Турцию руками оппозиции.
Всем нам хорошо известно, что именно вмешательством иностранных сил был преодолен 72-часовой кризис, вызванный протестами лидера İYİ Parti Мерал Акшенер, входящей в состав “Народного альянса”, единый кандидат которого был избран после предвыборного визита лидера CHP Кемаля Кылычдароглу в США и Англию. Большая часть общественности также расценивает обещание единого кандидата Альянса принести в страну ”300 миллиардов чистых инвестиций " как его неопытность и показатель управления извне”.
Мухаммет Кутлу отметил, что плодотворная деятельность Реджепа Тайипа Эрдогана по укреплению Турции неоспорима: “В такой ситуации, намного слабее выглядят оппоненты президента Эрдогана, посвятившего себя развитию независимой, не склоняющейся перед внешними силами Турции, которая может сказать свое слово в мировом масштабе. В частности, проигравшим является Кемаль Кылычдароглу, который “поставил” братский Азербайджан за пределы проекта "Шелковый путь", турецкого мира».